NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 139 auf 151 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem von Wahlen und schlechtem Wetter geprägten Jahr sei er für 2025 positiv für den globalen Baustoffsektor gestimmt, schrieb Analyst Anthony Codling in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Das kommende Jahr dürfte zumindest politisch ruhiger werden, da die staatlichen Infrastrukturbudgets besser absehbar seien und die Zinssätze eher sinken als steigen dürften. Dass sich Heidelberg Materials darauf fokussiere, den CO2-Ausstoß zu verringern und die Kosten zu senken, sei überzeugend./edh/bek;