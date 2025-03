FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 152 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jon Bell hob seine Schätzungen für den Baustoffkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf das deutsche Milliardenpaket für Infrastruktur massiv an. Die Heidelberger seien ein "Mega-Profiteur", schrieb er./ag/edh;