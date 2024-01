NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 64 auf 70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der tägliche Schiffsstransitverkehr durch den Suezkanal sei wegen des Nahost-Konflikts um rund 75 Prozent eingebrochen, weshalb sich die Frachtraten nach seiner Einschätzung vervier- bis verfünffacht hätten, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings sei der Aktienkurs der Container-Reederei in den vergangenen Wochen stärker gestiegen, als es die Fundamentaldaten rechtfertigen./edh/gl;