ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 219 Euro belassen. Der Rückversicherer habe weitgehend wie prognostiziert abgeschnitten, schrieb Analyst Will Hardcastle in einem ersten Kommentar am Dienstag. Die sogenannte Widerstands-Reserve liege im Rahmen seiner Erwartung, so der Analyst./la/mis;