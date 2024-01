NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Glencore auf "Outperform" mit einem Kursziel von 540 Pence belassen. Die Aktien der Metallproduzenten hätten jüngst eine Pause eingelegt, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Man warte auf die Quartalsberichte der Bergwerksgesellschaften./bek/edh;