FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Glencore nach einer Visite der Standorte in Nordamerika auf "Buy" mit einem Kursziel von 560 Pence belassen. Die Aktivitäten des Bergbaukonzerns in Kanada seien unterbewertet, resümierte Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein weiteres Fazit sei, dass Recycling ein zentraler Wachstumstreiber werde./tih/edh;