NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 4200 Franken auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse des Vorjahres lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analystin Celine Pannuti am Freitag nach den Zahlen. Sie rechnet daher nicht mit größeren Veränderungen am Konsens./ag/nas;