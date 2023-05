NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea auf "Underperform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Analyst Sebastian Kuenne betonte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einmal mehr seine Skepsis gegenüber der Entwicklung am Molkereimarkt, der für den Maschinenbauer ein wichtiger Kundenkreis ist. Ein Preiskollaps bei Milchprodukten dürfte sich auf die Maschinen-Nachfrage auswirken. Es sei nur die Frage, wann dies soweit sei./tih/ck;