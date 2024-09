FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 42 Euro belassen. Der gewandelte Gesundheitskonzern entwickele sich in seinen beiden Geschäftsbereichen sehr gut, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Wachstumsmotor Kabi, das Geschäft mit Infusionen und klinischer Ernährung, sei auf einem guten Weg. Die Kliniksparte Helios habe zudem in ihren Kernmärkten frühzeitig die richtigen Weichen gestellt und auch die Entschuldung von Fresenius komme gut voran./ck/ajx;