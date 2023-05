NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC auf "Underperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Dialysekonzerns im ersten Quartal habe über den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst James Vane-Tempest am Dienstag in einer ersten Reaktion./ag/gl;