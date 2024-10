NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 35,40 Euro auf "Underweight" belassen. US-Konkurrent DaVita habe die Ergebniserwartungen verfehlt in der Telefonkonferenz anhaltende Volumenschwäche angedeutet, schrieb Analyst David Adlington am Dienstagabend. Sonst oft schon nach dem dritten Quartal abgegebene Signale für das kommende Jahr habe es diesmal nicht gegeben. Adlington rechnet mit einer leicht negativen Reaktion bei FMC./ag/stk;