NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Quartalszahlen des US-Kontrahenten DaVita auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35,40 Euro belassen. Während das Management des Wettbewerbers das Gewinnziel je Aktie für 2024 erhöht habe, habe es auch auf ein unter den Erwartungen liegendes Wachstum der Volumina hingewiesen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf das zweite Halbjahr sei das aus Investorensicht misslich./bek/mis;