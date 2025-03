NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Verkauf eines Aktienpakets durch Fresenius und die Ausgabe von Anleihen mit Umtauschrecht dürfte den Aktienkurs von FMC im mittleren einstelligen Prozentbereich belasten, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive am Dienstag. Denn die zu veräußernden FMC-Aktien dürften mit einem Abschlag zum Schlusskurs am Montag an den Markt gebracht werden./bek/ag;