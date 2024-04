NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35,40 Euro belassen. Nach einem Gespräch mit der Investor-Relations-Abteilung habe er nur kleine Änderungen an seinen Prognosen vorgenommen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie entsprächen weitgehend den Konsensschätzungen. Die Absatzvolumina des Dialyse-Anbieters dürften im ersten Jahresviertel in etwa stagniert haben./edh/gl;