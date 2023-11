NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach einem Vergleich mit der US-Regierung auf "Underweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Während der Dialyseanbieter diesen zum Anlass genommen habe, den Gewinnausblick anzuheben, betrachteten Anleger den Vergleich wohl eher als positiven Einmaleffekt, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dementsprechend ist es seine These, dass sich die Kursreaktion in Grenzen halten sollte./la/tih;