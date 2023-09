NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Flutter nach einem Zukauf des Glücksspielkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 17100 Pence belassen. Die Mehrheitsbeteiligung an Serbiens zweitgrößtem Wetten- und Spieleanbieter MaxBet mit der Option auf eine Komplettübernahme 2029 spiele für Flutter größenmäßig kaum eine Rolle, schrieb Analystin Estelle Weingrod in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Serbien sei aber ein schnell wachsender Markt und MaxBet zudem auch in weiteren Balkanländern aktiv./gl/edh;