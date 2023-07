NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat der Aktie des Glücksspielkonzerns Flutter vor dem am 9. August anstehenden Halbjahresbericht den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen. Damit brachte Analystin Estelle Weingrod in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick ihre positiven Erwartungen für die Zahlen zum Ausdruck. Insgesamt bevorzugt sie mit Blick auf die anlaufende Berichtssaison innerhalb des Freizeitsektors weiterhin Hotels und die Glücksspielkonzerne gegenüber den Caterern./tih;