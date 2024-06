FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Flatexdegiro anlässlich einer turbulenten Hauptversammlung und der Wahl des Hauptaktionärs Bernd Förtsch in den Aufsichtsrat von 13 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Mengxian Sun in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh;