NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Nun könne zur Kreditrisikominderung vorgehaltenes Kapital an die Anleger ausgeschüttet werden, schrieb Analyst Martin Comtesse am Freitag nach der Einigung mit der deutschen Finanzaufsicht./ag/ajx;