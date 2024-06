NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Innerhalb der Premiummarken- und Luxusgüterwelt präferiert Analyst Piral Dadhania auf kurze Sicht die Aktien von Sportartikelherstellern. Denn hier dürfte sich das Umsatzwachstum im zweiten Halbjahr beschleunigen, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Im Luxussegment lautet seine Reihenfolge der bevorzugten Werte Watches of Switzerland, Ferrari, LVMH und Kering. EssilorLuxottica profitiere in einem zyklischen Umfeld von einer defensiveren Ausrichtung./bek/tih;