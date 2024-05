NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eon nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Mit den soliden Resultaten sei der Energieversorger auf einem guten Weg zu seinen Jahreszielen, schrieb Analyst Javier Garrido am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er rechnet mit einer moderat positiven Kursreaktion der Aktie./gl/la;