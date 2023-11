NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eon nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der Energieversorger habe in den ersten neun Monaten des Jahres sehr stark abgeschnitten, weshalb der Markt sich über den lediglich bestätigten Ausblick wundern dürfte, schrieb Analyst Vincent Ayral am Mittwoch in einer ersten Reaktion./gl/ag;