NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Eon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Nach Gesprächen mit Finanzchefin Nadia Jakobi sehe sie sich in ihrer Einschätzung bestärkt, dass der Energiekonzern unabhängig von der Zusammensetzung der nächsten Bundesregierung nach den vorgezogenen Neuwahlen gut aufgestellt sei, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Studie. An den Wachstumsplänen des Unternehmens, das am Mantra einer disziplinierten Kapitalverwendungspolitik festhalte, habe sich nichts geändert./gl/he;