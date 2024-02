NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach Eckdaten für 2023 auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Dass der Energiekonzern seine eigenen Ziele übertroffen habe, überrasche nicht, da er den "Winterpuffer" aufgelöst habe, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem seien die Redispatchkosten niedriger ausgefallen, also Kosten im Zusammenhang mit der Vermeidung von Netzengpässen und der Sicherung der Stabilität des Stromnetzes./mis/tih;