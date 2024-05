NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eon nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Der Energieversorger habe mit dem Nettoergebnis sowie mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) positiv überrascht, schrieb Analyst Ahmed Farman am Mittwoch in einer ersten Reaktion./gl/la;