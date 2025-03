ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,80 Euro belassen. Analystin Wanda Serwinowska verwies darauf, dass der Energiekonzern just einen Bericht veröffentlicht habe, der einen Investitionsbedarf in Höhe von 6,6 Billionen Euro für das Energiesystem der 27 EU-Staaten in den nächsten zehn Jahren hervorgehoben habe. Die Schätzung spiegele bereits die politischen Pakete REPowerEU und Green Deal wider, sodass sie eine Verzögerung oder Kürzung der Investitionsausgaben in der Zukunft nicht ausschließe, schrieb sie in der am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/ngu;