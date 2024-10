NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. In puncto Nettoergebnis zeigte sich Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zuversichtlicher für den Öl- und Gasproduzenten als die Konsensschätzung. Im Fokus stünden Aussagen zum Aktienrückkauf und zu einem Verkauf der Beteiligung Enilive./bek/edh;