NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Der Halbjahresbericht der Italiener habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Fernando Garcia am Mittwochmittag in seiner ersten Reaktion. Er lobte darin die Prioritäten des neuen Managements./ag/mis;