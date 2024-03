HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Eckert & Ziegler nach Zahlen und dem Dividendenvorschlag auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern priorisiere wertsteigernde Investitionen gegenüber den Ausschüttungen an die Aktionäre, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Entscheidung sei eher aus Vorsicht als aus Notwendigkeit getroffen worden. Trotz der Spitzenwerte bei den Wachstumsinvestitionen sei die Bilanz des Unternehmens immer noch stark genug, um eine höhere Dividende zu ermöglichen. Stattdessen habe Eckert & Ziegler nach 0,50 Euro je Aktie im Vorjahr jetzt nur noch eine minimale Ausschüttung von 5 Cent je Aktie vorgeschlagen./la/bek;