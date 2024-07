HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Eckert & Ziegler auf "Buy" mit einem Kursziel von 62,50 Euro belassen. Analyst Alexander Galitsa beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie näher mit einer Übernahme der Tochter Pentixapharma, die vor einer Abspaltung durch einen Börsengang stehe. Der Zukauf des Target-Discovery-Geschäfts vom Unternehmen Glycotope werde als äußerst komplementär und synergieträchtig angesehen. Pentixapharma erweitere damit erheblich die Bandbreite seiner Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Das große Interesse der großen Pharmakonzerne an radiopharmazeutischen Produkten sei ungebrochen./tih/gl;