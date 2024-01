NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DWS anlässlich einer vorgeschlagenen Sonderdividende von 4 Euro je Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45,80 Euro belassen. Die 4 Euro seien zwar positiv, allerdings habe sie mit 5 Euro gerechnet, schrieb Analystin Angeliki Bairaktari in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dagegen habe der Vorschlag einer regulären Ausschüttung von 2,10 Euro je Aktie im Rahmen der Markterwartungen gelegen. Die Expertin sieht signifikantes Aufwärtspotenzial für die Aktie der Fondsgesellschaft./edh/he;