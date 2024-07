NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS von 40,00 auf 39,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den am 24. Juli anstehenden Quartalszahlen des Vermögensverwalters habe sie ihre Erwartungen für die Nettomittelzuflüsse und Abflüsse aktualisiert und darauf basierend ihre bereinigten Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2027 etwas gesenkt, schrieb Analystin Angeliki Bairaktari in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Sie rechnet mit ähnlichen Geschäftstrends wie im Auftaktquartal./gl/tih;