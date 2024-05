NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie der Fondsgesellschaft DWS von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber auf 41 Euro belassen. Seine Kaufempfehlung mit Blick auf die Sonderdividende habe sich ausgezahlt, begründete Analyst Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Abstufung./ajx/he;