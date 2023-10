ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Dürr nach einer Prognosesenkung wegen schwacher Geschäfte mit der Holzbearbeitung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die gesenkten Ziele für 2024 implizierten, dass die Markterwartung für das operative Ergebnis (Ebit) im kommenden Jahr um circa 20 Prozent nach unten korrigiert werden dürfte, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktien des Maschinenbauers dürften sich erst dann nachhaltig besser entwickeln, wenn sich eine Verbesserung der Auftragslage in der Holzverarbeitung abzeichne und gleichzeitig eine gute Dynamik in den automobilbezogenen Geschäftsbereichen erhalten bleibe./la/he;