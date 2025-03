MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Peter Rothenaicher attestierte dem Anlagenbauer in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag einen soliden Auftragseingang. Trotz zurückbleibender Umsätze liege die Profitabilität über dem Mittelwert der von Dürr zuvor in Aussicht gestellten Prognosespanne. Der Ausblick auf das laufende Jahr sei vorsichtig "optimistisch"./bek/ag;