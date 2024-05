NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen für das zweite Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Parfümeriekette habe den Ausblick bestätigt und ein starkes Umsatzwachstum in den Läden und im Online-Handel verzeichnet, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung./ajx/tih;