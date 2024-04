NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für DocMorris von 90 auf 110 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Deutschland habe 2024 mit der verpflichtenden Einführung des E-Rezepts eine neue Ära für Online-Apotheken begonnen, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Inzwischen machten E-Rezepte über 80 Prozent aller verschriebenen Rezepte aus und seit dieser Woche sei DocMorris die erste Online-Apotheke, die den vereinfachten volldigitalen Einlöseweg via App (eHealth-CardLink-Lösung) anbiete. Der Experte geht nun für das Unternehmen von deutlich steigenden Marktanteilen aus für die kommenden Jahre aus./la/mis;