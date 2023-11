NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 176 Euro belassen. Die neuen Geschäftsziele des Programms Horizon 2026 lägen leicht über dem Marktkonsens, schrieb Analyst Ben Bathurst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor allem die angestrebte Verbesserung der Profitabilität dürfte gut ankommen./ag/ajx;