NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 198 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe im ersten Quartal mit seinem operativen Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen um vier Prozent übertroffen, schrieb Analyst Enrico Bolzoni in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zu verdanken sei dies vor allem der Kostenentwicklung./tih/he;