NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 194 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Was die Börsenbetreiber Europas betreffe, dürften in den kommenden Monaten regulatorische Themen in der Eurozone und dem Vereinigten Königreich im Fokus der Anleger stehen, schrieb Analyst Oliver Carruthers in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./ck/la;