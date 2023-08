NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Neutral" belassen. Nach einem schwachen Juli gebe es im Monat August Anzeichen einer Erholung der Handelsvolumina am Kassa-, Derivate- und Devisenmarkt bei den europäischen Börsenbetreibern, schrieb Analyst Enrico Bolzoni in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie./ck/edh;