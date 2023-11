FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Börse nach einer Kapitalmarktveranstaltung von 195 auf 198 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Börsenbetreiber strebe weiterhin ein hohes Wachstum an, das in seinen Augen auf konservativen Annahmen fuße, schrieb Analyst Timo Dums in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/he;