NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. In einem Medienbericht sei thematisiert worden, dass ein spanisches Gericht Bußgelder für den Ableger Glovo ausgesetzt habe, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei aber weiterhin nicht absehbar, wie der Fall zu Ende gehen wird und wie hoch letztlich die fälligen Zahlungen ausfielen./tih/he;