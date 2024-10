NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach einem Kapitalmarkttag der vor dem Börsengang stehenden Tochter Talabat auf "Outperform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der geplante Börsengang von Talabat, in dem das Geschäft im Nahen Osten und Nordafrika gebündelt ist, sowie die Investorenveranstaltung verdeutlichten den Wert von Aktien von Essenslieferanten, schrieb Analystin Annick Maas in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/zb;