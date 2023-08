NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Essenslieferant habe nunmehr ein ausgewogeneres Herangehen an Wachstum versus Profitabilität, schrieb Analyst William Woods in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sehe keine Notwendigkeit für Investitionen, sodass in diesem Jahr ein Übertreffen der Erwartungen an die Profitabilität nicht vom Tisch sei./bek/edh;