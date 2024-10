ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Im August sei es für den Essenslieferdienst in Korea deutlich besser gelaufen als noch im Juli, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu Marktdaten./ag/la;