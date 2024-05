ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero nach März-Daten zu Essenslieferdienste-Transaktionen in Korea auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Gemessen an den App-Downloads sei der Wettbewerber Coupang deutlich vorangekommen und im April seien weitere Marktanteilsgewinne wahrscheinlich, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Markt für Essenslieferdienste in Korea wachse, aber der Wettbewerb werde herausfordernder. Delivery Hero dürfte aber reagieren und den Anteil stabilisieren./ajx/tih;