Covestro 45.64 CHF -4.21% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Aktie des Kunststoffkonzerns Covestro von "Buy" auf "Add" abgestuft, das Kursziel aber von 45,50 auf 53,00 Euro angehoben. Analyst Markus Mayer begründete das höhere Kursziel mit einer Wahrscheinlichkeit für eine Übernahme von 30 Prozent. Dies sei aber bereits zum Teil im Kurs eingepreist, begründete Mayer die Abstufung in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2023 / 09:47 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.