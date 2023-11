NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Neutral" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Der Quartalsbericht des Autozulieferers und Reifenherstellers sei ein wichtiger Meilenstein gewesen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Konzern sei auf dem Weg, die für 2023 gesetzten Ziele zu erreichen./bek/he;