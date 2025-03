FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Continental von 70 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Jahreszahlen hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In den kommenden Quartalen dürfte der Autozulieferer und Reifenhersteller vom Abschluss von Preisverhandlungen und eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen im Bereich Automotive profitieren./edh/bek;